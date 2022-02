La andadura de Daniel Wass en el Atlético de Madrid no ha podido empezar de peor forma. El danés debutó ayer con su nueva camiseta y no solo cayó derrotado estrepitosamente contra el FC Barcelona en el Camp Nou, sino que abandonó el terreno de juego lesionado. Wass notó las molestias cuando aún quedaban varios minutos de partido, pero no abandonó el terreno de juego, e incluso Simeone le incitó a seguir sobre el césped.

