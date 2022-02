Marc Overmars ha sido despedido como Director deportivo del Ajax. El ex jugador deja el club de Ámsterdam después de que se publicaran “mensajes inapropiados” que Overmars enviaba recurrentemente a sus compañeras de trabajo.

El comunicado del Ajax explica que es " una situación dramática para todos los que están involucrados en esto de alguna manera". Asímismo el propio club indica en esa nota que han actuado "de inmediato, deliberando y sopesando cuidadosamente qué era lo mejor que podíamos hacer. Todo en consulta con el gerente general Van der Sar y asistido por un experto externo”.

Las disculpas de Marc Overmars

"Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento y de cómo afectó a otros. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando la línea. De repente sentí una enorme presión. Me disculpo por eso. Ciertamente, este comportamiento es inaceptable para alguien en mi posición"