Iker Casillas fue uno de los futbolistas más importantes de España y también una de las figuras deportivas del corazón más codiciadas.

Su relación con la periodista Sara Carbonero fue mediática desde el principio. Todos los rumores sobre su noviazgo quedaron confirmados con su beso tras la final de la Copa del Mundo de 2010. El pasado mes de marzo de 2021 ambos hacían oficial su separación.

"Nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo. El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre" anunciaba la periodista en sus redes.

¿Una nueva ilusión para Iker?

La revista Lecturas ha publicado que el ex guardameta madrileño tiene una nueva ilusión. Se trata de Rocío Osorno. La sevillana de 34 años es una conocida influencer y una empresaria de éxito con su propia marca de ropa. Al igual que Iker tiene dos hijos y está divorciada desde 2020.

Casillas ni afirma ni desmiente

La reacción del ex capitán del Real Madrid no se ha hecho esperar. Ha respondido a la noticia con un tuit. "Ave María Purísima", ha escrito el de Móstoles. Con ese mensaje deja entreabierta una puerta a que la noticia sobre su relación sea verdad. Por su parte, Rocío no se ha pronunciado todavía.