El francés Nicolas Anelka habló con RMC Sport y reconoció que no lo pasó nada bien en su estancia en el Santiago Bernabeu. Asegura que, dejando de lado el aspecto deportivo, su relación con el vestuario no fue nada sencilla.

"El vestuario es muy difícil. El primer día no tengo ni sitio asignado... Espero a que lleguen todos los jugadores y todos me dicen: 'Ese es mi sitio'. No tengo mi sitio y tengo que esperar a que alguien me deje uno. En ese momento me hago preguntas, me digo: "¿Qué hago aquí?" El primer día, Samuel Eto'o vino a verme y me dijo que le hiciera caso a los mayores, porque fueron a ver al presidente para preguntarle el motivo de fichar a Anelka cuando está Fernando Morientes. Cuando me dijo esto, sabía que va a ser muy complicado. Se demostró que era un infierno. En ese momento era complicado con muchos españoles. Llegué a una familia, a un gran club con mucha presión. Tenía que demostrar en el campo", señaló Anelka.

Problemas con Del Bosque

Aseguró también que su relación con Vicente del Bosque no era la mejor. " Le dije a Del Bosque que teníamos que hablar porque necesitaba confianza. ¿Por qué me vuelve a poner en el banquillo cuando Morientes puede estar cinco o seis partidos sin marcar? Pido una reunión antes del entrenamiento. Me dicen que no y me piden que vaya a entrenar", expuso el galo.

Pese a que Anelka, al final, fue protagonista anotando dos tantos frente al Bayern en semifinales de la Champions, tenía claro que quería dejar el Real Madrid. "Sentía que habían pasado tantas cosas esta temporada que me resultaba casi imposible quedarme. Sabía que no podía estar dos temporadas así. Este es el único lugar en el que no me he llevado bien con los jugadores".