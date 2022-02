El delantero del Athletic de Bilbao Iñaki Williams contó en The Guardian la dura travesía que pasaron sus padres para llegar hasta España, en busca de una mejor vida con más oportunidades que en Ghana, de donde proceden. El atacante contó que sus progenitores tuvieron que cruzar "descalzos el desierto para llegar a España". "Me carcomió", dijo el '9' cuando le contaron toda la historia en una entrevista en el periódico inglés 'The Guardian'.

