Patrick Kluivert fue uno de los delanteros más importantes de finales de los 90' y principios de los 00'. Su irrupción en el Ajax de Van Gaal campeón de Europa siendo un adolescente fue todo un acontecimiento. El resto de su carrera se repartió entre grandes clubes como AC Milan, Barcelona, Valencia o Newcastle.

Su hijo Justin (1999) también inició su carrera en el Ajax siendo muy joven. Su potencial no paso desapercibido y en el verano de 2018 Monchi apostó por él para su proyecto en la AS Roma. En la capital italiana no logró consagrarse en ninguna de sus dos temporadas y tuvo que hacer las maletas.

La pasada campaña jugó a préstamo en el RB Leipzig alemán. Participó en apenas 19 encuentros y anotando únicamente 3 tantos.

Un nuevo comienzo en Francia

El pasado verano volvió a salir cedido; esta vez al OGC Niza de la Ligue 1. En el club francés ha encontrado su mejor versión. El extremo ha anotado 4 goles y ha dado 4 asistencias en16 partidos.

Su equipo actualmente se encuentra tercero en liga y el pasado miércoles eliminó al Olympique de Marsella en los cuartos de final de la Copa de Francia. Kluivert fue protagonista del encuentro anotando un tanto y realizando un gran encuentro lleno de regates, desequilibrio y velocidad.

Pieza importante en el nuevo proyecto

Tras el nivel mostrado en lo que llevamos de temporada es más que posible que el Niza ejecute la opción de compra que tiene sobre el futbolista a final de temporada. El equipo francés tiene uno de los proyectos más ambiciosos de Francia y una plantilla repleta de jóvenes talentos como Amine Gouri, Kasper Dolberg o Khéphren Thuram entre otros.