El pasado verano, debido a las restricciones económicas, el FC Barcelona tuvo que hacer una plantilla 'low cost'. Uno de los futbolistas que llegó con mayor cartel fue Memphis Depay. El holandés era una petición expresa de Ronald Koeman y llegó libre perdonando dinero.

Al comienzo de temporada era uno de los jugadores más importantes. Sin embargo, entre la llegada de Xavi y las lesiones ha ido perdiendo protagonismo. Memphis se lesionó frente al Bayern y apareció contra el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa donde recayó.

Si no juega pensará en salir

Según apunta el diario Sport, el futbolista ha tenido ofertas para marcharse este mercado invernal, pero ha rehusado. Quiere ver si cuenta para Xavi y cuál va a ser su rol. Las llegadas de Aubameyang y Ferran Torres podrían limitarle minutos.

Cantos de sirena desde Italia

El jugador no quiere precipitarse y en caso de buscar una salida sería en verano. Memphis tiene un buen cartel en Italia. También cree que en caso de salir el Barça no podría pedir mucho por él. Y es que el ex del Lyon llegó con la carta de libertad y asumiendo muchos riesgos con un contrato con salario bajo.