La relación entre João Félix y el Cholo Simeone es cada vez más tensa después de las declaraciones del portugués en ‘The Athletic’, donde, según la crisis que vive el Atlético de Madrid, dijo que no es por un motivo en concreto, sino por muchos. “Hay muchas razones. No puedo darte una. Sabemos lo que está pasando, pero prefiero no hablar de eso", reconoció en el medio inglés.

Relacionadas Debut para olvidar de Daniel Wass en el Atlético de Madrid