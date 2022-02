El PSG no llegará en el mejor momento del curso para la ida de las semifinales de la Champions League (octavos) ante el Real Madrid. En realidad, por mucho que el cuadro parisino tenga bien encarrilada la competición doméstica, en torno a Pochettino se acumulan los problemas.

El técnico no termina de encontrar la regularidad y el buen juego del equipo y a ello se suman los problemas, bien sean deportivos o extradeportivos. El último, el motín de los ultras.

La victoria del pasado viernes ante el Rennes, con un tanto de Mbappé sobre la bocina, no fue suficiente para calmar los ánimos de una afición enfadada con la actitud de ciertos integrantes del vestuario.

El Collectif Ultras Paris, el único grupo de animación permitido en El Parque de los Principes, emitió durante el fin de semana un comunicado reprochando la actitud de los dirigentes de la entidad y lanzando un dardo a la plantilla en forma de protesta. De hecho, durante media hora del partido ante el Rennes no se animó, una forma de 'castigar' los individualidades de sus jugadores.

Protestas en torno al PSG antes del duelo ante el Real Madrid

Durante este partido, además de no animar durante 30 minutos, se procedió a sacar diferentes pancartas, algunas con mensajes bastante críticos hacia Leonardo (director deportivo) y hacia diferentes nombres de la plantilla. Frases como:

"¿Cuándo vas a irte, Leonardo? (Por la incapacidad del director deportivo de retener a estrellas como Mbappé) "¿Quién será tu próxima víctima, Hamraoui?" “Estamos contigo, Aminata Diallo”

La gestión que tuvo el PSG con la agresión de Hamraoui a Diallo, además del trabajo de Leonardo, fueron causantes de la crispación de la grada. Y todo a pocos días del enfrentamiento contra el Real Madrid.

¿Cuándo es el PSG-Real Madrid?

El encuentro está previsto para el martes, 15 de febrero, a las 21:00 horas en el Parque de los Príncipes. La vuelta, en el Bernabéu, se jugará el 9 de marzo.