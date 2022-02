El Manchester United no pasa por su mejor momento y las culpas se intercambian entre los miembros del vestuario. Los 'red devils', pese a que estén a un puntos de puestos Champions, viven una crisis de resultados y de juego que pone el foco en dos de sus principales protagonistas: Ralf Rangnick y Cristiano Ronaldo. Entre los que, además, existen reticencias.

Según pubicó el diario AS, el '7' considera que el técnico alemán no está a la altura del cargo que representa actualmente. Llegó para mejorar los registros de Ole Gunnar Solskjaer y su impacto no ha sido el esperado tal y como cree el astro portugués. Sin embargo, la brecha entre ambas partes incrementó cuando el entrenador del United declaró indirectamente que su rendimiento no está a la altura de lo que se exige en Old Trafford. "Debería marcar más goles, es obvio", comentó.

No obstante, Cristiano Ronaldo es feliz viviendo en Manchester más allá de que su regreso al United se esté viendo lastrado por la irregularidad competitiva del equipo y los asuntos extradeportivos. A sus 37 años tiene previsto continuar como diablo rojo, pero la situación con Ralf Rangnick podría tambalear su postura.