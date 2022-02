A Florentino Pérez no le basta con hacerse este mercado verano con Killyan Mbappé, ya que también sueña

con hacerse con el delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Propuesta del Madrid

El noruego también es pretendido de hace tiempo por el FC Barcelona, pero el Real Madrid quiere negociar con Haaland para que no recale en el club catalán, y sí lo haga en el club blanco. Para ello, los merengues están dispuestos a ofrecer el sueldo que pida la estrella de Borussia, algo que el Barça no se puede permitir debido a sus limitaciones económicas. Además, Floretino Pérez tiene claro que con esta estrategia, además de potenciar su equipo, evita que su rival no siga creciendo.

Indiscutible en el once

Por otra parte, el Madrid le ha asegurado al noruego que pese a la presencia de Benzema y la más que probable llegada de Mbappé, será indiscutible en el once titular del equipo. Y es que Haaland ve como prioritario fichar por un equipo en el que -al igual que en Dortmund- sea un fijo en las alineaciones. De esta forma, Florentino Pérez quiere juntar este verano a las dos estrellas que van a marcar la siguiente década en el mundo del fútbol.