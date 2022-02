Según informó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE , el Comité Técnico de Árbitros considera que el VAR no debió haber intervenido en el partido para señalar el penalti a favor del Valencia. La mano de Jason estaba próxima al cuerpo y el movimiento del brazo fue natural, esa es la valoración del CTA sobre la acción que supuso el empate valencianista en Mendizorroza.

Cuando el VAR llegó al fútbol tenía muchos más defensores de los que tiene ahora. Lo cierto es que en vez de evolucionar con el paso del tiempo, parece que involucione. En el mundo del fútbol ya no existe un consenso sobre lo que se debe pitar y lo que no. El mejor ejemplo de esta disparidad de decisiones ante jugadas similares es el constante cambio de criterios en los árbitros. Lo que en la jornada ocho podía ser penalti, en la 19 no.

El Valencia CF salió beneficiado el pasado domingo por el penalti a ojos del CTA. Sin embargo, el conjunto de Mestalla ha sufrido en sus propias carnes la falta de uniformidad en las decisiones arbitrales. El pasado dos de febrero el VAR señaló un penalti a favor del Cádiz por un leve agarrón de Cömert sobre Cala, y cuatro días después no fue capaz de pitar en mismo penalti a favor del Valencia, por agarrón de Le Normand.