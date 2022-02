El PSG está obligado a vender jugadores. Un problema que habrían solucionado con el traspaso de Kylian Mbappé el pasado verano, pero Nasser Al-Khelaïfi le cerró las puertas. Ahora, el ex del AS Mónaco ya no es un candidato a ser vendido, debido a que acaba contrato en junio. Y se irá completamente libre.

Su destino está escrito. El francés tendría acordado su llegada con el Real Madrid el próximo verano. Y algo similar puede ocurrir con Julian Draxler, no entra en los planes de Mauricio Pochettino y su destino podría estar en la capital. La llamada del Madrid al PSG por Mbappé Florentino Pérez ha recibido la llamada del futbolista y de su representante, que han hecho saber que estarían encantados de jugar en La Liga Santander. El tiene una amplia experiencia en la élite, después de destacar en la Bundesliga. Tuvo una irrupción increíble, cuando solamente era un adolescente, y aún ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Lo hizo en las filas del Schalke 04. Su excompañero Raúl González recomienda al club el fichaje del alemán, pero Carlo Ancelotti no acaba de estar del todo convencido con la llegada del internacional alemán, que ya tiene 28 años. Su mejor versión es cosa del pasado, y cree que en su posición tiene jugadores más que de sobra. Draxler tiene claro que necesita cambiar de aires, y el PSG le ha puesto precio: 15 millones de euros, prácticamente la mitad de lo que pagaron en su día. Una ganga a ese precio.