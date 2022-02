El máximo goleador en liga del FC Barcelona no atraviesa el mejor momento de la temporada. Solo ha jugado un partido desde diciembre. Una lesión en el muslo y otra posterior en el tendón de Aquiles se lo han impedido. A esta mala racha con las lesiones hay que sumar los fichajes que el Barça ha hecho en el mercado de invierno para reforzar su línea de ataque. Las llegadas de Ferran, Aubameyang y Adama Traoré convierten a Depay en un jugador secundario, algo que no está dispuesto a aceptar el neerlandés, que ya se ha puesto en contacto con su ex equipo, el Olympique de Lyon, para sondear un posible regreso.

Ronald Koeman, su gran valedor Otra de las razones de la incómoda situación de Memphis es el despido de Koeman. el delantero recaló en el conjunto blaugrana por petición expresa de su compatriota, que fue relegado del cargo en octubre. Para Xavi, el delantero no tiene el 'ADN Barça', por lo que no supondría ningún problema su salida del club.