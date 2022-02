El Al-Sadd del ex valencianista Javi Gracia se ha proclamado matemáticamente campeón de la liga de Qatar. Santi Cazorla es el máximo referente del equipo. El asturiano ha hablado para el "Què t'hi jugues!" de la cadena SER sobre el título conseguido y sobre el actual entrenador del Barça.

'Feeling' desde el principio

Cazorla y Xavi Hernández coincidieron en Qatar cuando el técnico culer le entrenaba en el Al-Sadd, y el ex jugador del Villarreal no ha dudado en elogiar al barcelonista: "Desde que estuvo Xavi tenemos una filosofía de fútbol que es la que a mí siempre me ha gustado".

La mano de Xavi se nota

Tras haber entrenado al equipo en la primera parte de la temporada, Cazorla cree que "Xavi ha dejado muchísima huella" y que "el título también es parte de él y de su staff". "Xavi ha dejado huella en lo profesional y en lo personal", concluía el internacional español.

Su papel en el Barça

"Ha cogido las riendas en el momento más complicado de los últimos años del Barça, pero si alguien está capacitado para darle la vuelta a la situación es él", declaró sobre el papel del de Terrassa en el Camp Nou.