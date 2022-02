El FC Barcelona quiere seguir con su revolución en la plantilla en este mercado de verano. Una de las

opciones que se había tanteado anteriormente y que vuelve a la escena es el mediocentro español Saúl Níguez.

No seguirá en el Chelsea

El jugador rojiblanco cedido en el Chelsea no está contando con muchos minutos, por lo que el equipo inglés no ejecutará la opción de compra que acordó con el Atlético de Madrid de 40 millones de euros aproximadamente. Por lo tanto, una vez finalice la temporada, el futbolista nacido en Elche volverá al cuadro madrileño, equipo en el que no cuajó buenas actuaciones en su última campaña como rojiblanco.

Exigencia de Xavi

A sabiendas de su situación, Laporta se ha reunido con el agente de Saúl para tratar de incorporarlo a sus filas para la siguiente temporada. El mediocentro es del gusto de Xavi Hernández, que habría sido el que pidió al presidente blaugrana que negociara la llegada del futbolista cedido en el Chelsea. El FC Barcelona busca un traspaso por la baja, y por eso quiere aprovechar que el Atlético de Madrid le debe dinero del traspaso de Griezmann para abaratar los costes de la operación del español.