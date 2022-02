El ataque de Rusia a Ucrania como modo de invasión ha provocado un cúmulo de reacciones en redes sociales, donde personas influyentes del país han clamado contra Vladímir Putin y condenado la agresión con la finalidad de defender su país. El presidente ruso se ha llevado todas las ofensivas, donde destacan reproches y deseos de que tenga "una muerte de lo más dolorosa posible", escrita en sus historias de Instagram por parte de Zinchenko, del Manchester City, y que eliminó de manera inmediata. Sin embargo, otras figuras de prestigio del fútbol ucraniano como Zozulia, Yaremchuk y el exjugador Shevchenko han trasladado su malestar.

📲🇺🇦 | Zinchenko a Vladimir Putin en IG: “Espero que tengas la muerte mas dolorosa, monstruo”. La historia fue borrada minutos después por la misma aplicación. pic.twitter.com/dJywI24GX9 — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) February 24, 2022

El primero en manifestarse fue el delantero del Fuenlabrada el pasado martes. "Somos una nación pacífica sin planes para atacar a nadie. Tenemos gente suficiente y nuestras tierras, pero no se las daremos a algún loco. En el octavo año de guerra, finalmente todo el mundo vio y se dio cuenta de que no hay conflicto civil en Ucrania, que hemos estado frenando la agresión rusa durante 8 años y no dejando que se propague a toda Europa. Costó 15 mil vidas... Por lo tanto, el mundo debe darse cuenta y otra verdad que Putin es una reencarnación de Hitler. Y sus planes son más ambiciosos que la captura de Ucrania. Por lo tanto, ahora es más importante que nunca que el mundo se una e imponga sanciones económicas contra este régimen maldito. Nuestra victoria está cerca, así como el final espectacular del mal del Kremlin. Creo en Ucrania, creo en la victoria, ¡creo en el ejército ucraniano!", comentó.

Yaremchuk, en el encuentro de los octavos de final de la Champions League entre el Benfica y el Ajax, marcó y celebró su gol mostrando el escudo de Ucrania con intenciones reivindicativas y que posteriormente publicó en sus perfiles sociales con un mensaje de unión y fortaleza hacia su nación. "Soy ucraniano y estoy orgulloso de ello. Estando a miles de kilómetros de mi país natal, quiero apoyar a todos los que ahora están en tensión en su tierra natal, ahora es el momento de unirse. Este es nuestro país, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gente y nuestras fronteras. Quiero dar las gracias a nuestros defensores por su valor. Gloria a Ucrania", comentó.

Pero, sin lugar a dudas, la publicación que más emoción produjo a los ucranianos fue la de uno de los mejores futbolistas de su historia: Andrei Shevchenko. El Balón de Oro en 2004 y entrenador en la actualidad, aunque a la espera de encontrar equipo después de rescindir contrato con el Genoa, se posicionó en su perfil de Twitter. "¡Ucrania es mi patria! ¡Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país! ¡Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación! ¡Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad! ¡Este es nuestro activo más importante!".

Україна - моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян!Це найголовніше наше надбання! …https://t.co/sQxCFpwHIz pic.twitter.com/6LNW6Cw9oR — Andriy Shevchenko (@jksheva7) February 23, 2022

Más reacciones: Kasparov, Smolov, Svitolina...

El ajedrecista Gárri Kasparov también publicó un duro mensaje contra Putin en Twitter; “Esta es la serpiente que el mundo libre anidó en su seno, tratando a Putin como un aliado, un igual, mientras difundía su corrupción. Ahora ataca de nuevo, demostrando que no puedes evitar luchar contra el mal, solo puedes retrasarlo mientras eleva su apuesta. Gloria a Ucrania"

Por otro lado el jugador ruso, Fedor Smolov ha hecho un alegato para el 'No a la Guerra'.

También Paulo Fonseca, ex técnico de la Roma y del Shakhtar Donets, ha hablado para 'Jornal de Noticias’ ya que se encuentra atrapado en Kiev sin poder salir tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania sin poder salir.

El preparador portugués, que está casado con una ucraniana, confesó que se despertó “a las 5 am con cinco explosiones seguidas. Es el peor día de mi vida. Ahora solo hay que esperar y tener suerte para salir”.

“Tenía un vuelo para hoy, pero es imposible salir de aquí porque los aeropuertos han sido destruidos y el espacio aéreo cerrado”, señaló Fonseca.“Solo se puede salir por tierra. Las colas son enormes y no hay gasolina”, prosiguió.

"Lo único que podemos hacer es rezar para que no nos caiga una bomba encima. Sinceramente, no sé cómo voy a salir de aquí”, concluyó Paulo Fonseca.