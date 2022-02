"Me toca rezar para que no pase nada porque este hombre está como una cabra". Con esas palabras tan contundentes hablaba por primera vez Jorge López tras los ataques de Rusia a Ucrania. El inicio de la invasión cogió al exjugador del Villarreal y Valencia en Krivoy Rog, ya que está en estos momentos como director deportivo del Kryvbas, segundo clasificado en segunda y en puestos de ascenso directo. Cabe recordar que hace escasamente tres meses, a principios de diciembre, Jorge López aterrizó en Ucrania para convertirse en el Director Deportivo del cuadro ucraniano. Firmó por tres años y con la intención de ascender al equipo a la primera categoría, pero ahora su objetivo sufre un alto en el camino después de la horrible invasión por parte del ejército ruso.

Por otra parte, Jorge López también dejó claro que la situación es tan caótica que a pesar de querer salir cuanto antes tiene que esperar. "Yo no puedo salir del país, ya que no hay vuelos. Desde el club me dicen que las carreteras y fronteras hay un colapso total. Es más arriesgado intentar irte por carretera que quedarte en casa, 'tranquilo' dos o tres días, para ver como evoluciona el conflicto y entonces desplazarnos en coche hasta la frontera más cercana y, de ahí, a España", señaló para Marca.

