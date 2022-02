Takefusa Kubo está cuajando una gran temporada en Mallorca a las órdenes de Luis García. Ya asentado como titular, el jugador nipón parece haber encontrado su sitio tras varias cesiones en las que no pudo brillar. El Real Madrid, club al que pertenece, sabe del potencial del jugador, y piensa en él para la temporada 2022-2023. Pero tal y como desvela el diario AS, a día de hoy, Kubo no podría ser inscrito en el Real Madrid.

La nacionalidad, un problema Kubo llegó a España hace dos años y medio de Japón, y dada su procedencia solo podría obtener la nacionalidad cuando llevara diez años en el país, cosa muy lejana todavía. Por lo que en el Madrid son conscientes de que el japonés solo podría ser inscrito ocupando una de las tres fichas destinadas a extracomunitarios. El problema es que esas tres fichas pertenecen a tres indiscutibles para el club blanco: Vinicius, Militao y Rodrygo. Vinicius, la solución El brasileño es el que más tiempo lleva en España de los tres y es por tanto el que más cerca está de obtener la nacionalidad española y dejar de ocupar ficha extracomunitaria. La pandemia retrasó un proceso burocrático que ya debería estar resuelto, pero en el Madrid confían en que ya esté solucionado para el comienzo de la temporada 2022-2023.