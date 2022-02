Cristiano Ronaldo no está pasando por buenos momentos en el Manchester United. Su equipo no acaba de arrancar y el portugués no está siendo determinante como sí lo ha sido durante toda su carrera.

En el partido en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid se pudo observar que el juego del equipo no está definido. Además, el ex del Madrid no entró apenas en contacto con el balón. Estuvo desaparecido. Duras declaraciones Todo esto ha llevado al exjugador Frank Leboeuf a hablar duramente sobre Cristiano Ronaldo, quien cree que es el momento de que el portugués piense en dejar el fútbol para retirarse por todo lo alto, y no sumar acciones discretas que puedan dar pena. Cristiano pierde 10 millones de euros Frank, que ganó el Mundial con Francia en 1998 y sumó 50 partidos con su selección, ha comentado en ESPN que cree que "llega un momento en el que hay que pensar 'qué voy a hacer con mi vida y mi carrera'. Y tal vez ha llegado el momento de que Cristiano Ronaldo tenga esta discusión consigo mismo y su familia, qué piensa hacer, si tiene futuro en su carrera". El francés no ve en Cristiano un jugador diferencial en la actualidad. "No quiero ver a Ronaldo y sentir pena por él, porque estuvo tantos años en lo más alto. No quiero que se convierta en un jugador normal, ha sido un futbolista excepcional durante tanto tiempo... Yo preferiría que dejara su carrera mientras está en lo más alto en lugar de intentar jugar dos o tres años más sin ser el jugador que solíamos ver", añadió Fran Leboeuf.