El Sevilla, tras mantener una postura firme para no dejar salir a Koundé el pasado mercado de verano, empieza a asimilar que el talentoso y joven central será muy difícil de retener un año más en Nervión. Tras no llegar a un acuerdo con el Chelsea después de que Monchi no bajase ni un solo céntimo sus pretensiones, ahora plantea un nuevo escenario al que se suman muchos pretendientes y en los que se encuentran Barça y Madrid.

