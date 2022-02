Esta temporada está siendo la de la consagración de Vinícius Jr en el Real Madrid. El brasileño llegó en el verano de 2018, con apenas 17 años, y pese a que le costó arrancar ahora es una de las estrellas del equipo blanco. El extremo está consiguiendo ver puerta esta campaña y ya lleva 16 goles y 9 asistencias repartidas.

Altas y bajas

Florentino quiere construir un súper equipo para su nuevo estadio. Es conocido que el gran anhelo del presidente es Mbappé, pero las llegadas de otros 'cracks' como Haaland también están siendo estudiadas.

Sin embargo, para que estas estrellas lleguen otros tendrán que salir. Algunos serán descartados por el propio Florentino y otros pueden salir si llega la oferta adecuada.

Vinícius, un caso aparte

El brasileño no estaría en esta terna de jugadores. Tiene contrato con el Madrid hasta 2024 y el club quiere renovarle. Pero los cantos de sirena de París empiezan a llegar a los oídos del futbolista. Al-Khelaïfi ya ha hablado con el futbolista y le ha dicho que no renueve con el Madrid.

Nuevo 'rey' de París

El jugador tiene dudas sobre si renovar o no y el PSG ha encontrado el escenario ideal. El PSG intenta convencer a Vinícius de que cambie de equipo porque en el Parque de los Príncipes puede ser el líder indiscutible del equipo y podrá cobrar una millonada. En el Real Madrid, si acaba llegando Kylian Mbappé y quizás Erling Haaland, será un complemento y tampoco tendrá su sitio garantizado en el once titular. El conjunto parisino sólo ficharía a Vinícius libre, pues no está dispuesto a entrar en una puja por el jugador.