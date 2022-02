Joaquín Sánchez saltaba al terreno de juego en la segunda mitad del derbi contra el Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjuán para sustituir a Nabil Fekir. Y tras el encuentro, el capitán del Betis era cuestionado sobre si este había sido el último partido de máxima rivalidad sevillana en su carrera.

"Yo espero que no. Ya no digo que sea el último porque si no la gente se enfada conmigo. Le dejo estar. Voy a intentar disfrutar del momento y lo que tenga que llegar que llegue", comentó el portuense en declaraciones a Mediaset una vez finalizado el choque.

Joaquín dejaba así abierta la posibilidad a continuar la temporada que viene en el conjunto bético. Tanto, que ni por un momento pensó durante el enfrentamiento que este podía haber sido su último derbi.

"No lo he pensado. He intentado ayudar al equipo y buscar el empate. Ya con la cabeza puesta en el partido del jueves que para nosotros es una final", destacó el ex del Valencia CF.