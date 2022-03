Pablo Torre es el hombre de moda del fútbol español. Ya se oyen cantos de sirena de Real Madrid y FC Barcelona. El efecto y la influencia del nuevo diamante en bruto del conjunto racinguista comienza a parecerse al que tuvo Sergio Canales en su día cuando fichó por el Valencia CF. Aunque con dos categorías de diferencia y en distintas posiciones en el campo.

Tras su gran espectáculo ante el Real Unión de Irún, con dos tantos y una asistencia, incluyendo un golazo de falta directa, perla criada en las Instalaciones Nando Yosu que acapara las miradas de los equipos transatlánticos del fútbol español, algo que de momento el jugador prefiere no pensar demasiado.

A pesar de todos los rumores que ahora mismo hay alrededor el jugador de cara a su futuro, Torre lo tiene claro: “Yo ahora estoy en lo que me toca, estoy centrado en el Racing y en seguir disfrutando con lo que hago“. Así despeja balones la joven perla santanderina: “Puede ser mi mejor momento, pero yo intento ayudar al equipo y, para mí, lo importante es el ascenso del equipo. No me quiero centrar ni en los goles ni en las asistencias, pero estoy contento también por ello”, afirma con humildad.

El joven mediocentro ofensivo, de tan solo 18 años, termina contrato con el Racing el 30 de junio de 2025. La empresa AC Talent es la que lleva sus asuntos. Son varios los equipos que ya se han puesto en contacto tanto con los agentes como con los dirigentes del club cántabro, pero la batalla parece circunscribirse a Real Madrid y Barcelona.