El Manchester City y el Manchester United se miden las caras este fin de semana en la Premier. El derbi se presenta algo descafeinado debido a la notable distancia de puntos que existen entre ambos. Los 'sky blue' lideran la clasificación mientras que los 'red devils' marchan cuartos. Entre ambos hay un colchón de 19 puntos.

En la rueda de prensa previa el encuentro, Pep Guardiola habló sobre Cristiano Ronaldo, la gran amenaza de los de Old Trafford. "Él (Cristiano) es uno de los mejores jugadores de los últimos 15 años junto a Messi. No volveremos a ver algo así. Cuando consigues tantas cosas estás bajo escrutinio cada día. Especialmente hoy en día con las redes sociales. Ha sido demasiado bueno y es un finalizador excepcional. Fue una gozada verle jugar todos estos años", señaló el entrenador catalán.

"Cuando jugamos en Old Trafford controlamos el partido, y la primera vez que llegó, Ederson hizo una parada increíble. Tiene mucha calidad, tenemos que controlarlo. Es uno de los mejores, una máquina de hacer goles, y siempre tiene una mentalidad muy fuerte. Maneja la presión sin problemas, ha sabido manejar las expectativas durante su carrera de una forma positiva", añadió.

Alguna baja sensible

El City no podrá contar con su capitán Rubén Dias. El central está de baja, y según informó el entrenador, todavía necesita tiempo para regresar al equipo: "Es muscular, en los isquiotibiales. Estas cosas pasan. Estará fuera entre cuatro y seis semanas. Otras temporadas, nuestros mejores jugadores han estado meses lesionados. Me encantaría que jugase, pero no podrá. No lloraré, es lo que hay. Tenemos buenos jugadores disponibles, 14 o 15".

Klopp espera un favor del United

La Premier League ahora mismo se encuentra en un puño. El Liverpool está a 6 puntos del City y cuenta con un partido menos. Los aficionados de Anfield y hasta su propio técnico, Jurguen Klopp, seguro que desean que su máximo rival asalte el Etihad.