Cristiano Ronaldo no estuvo disponible en la derrota del Manchester United contra el City en el Etihad por cuatro goles a uno debido a unas molestias en la cadera que arrastró desde finales de la semana pasada, tal y como indicó Ralf Rangnick.

No obstante, la tensión volvió a estar latente en el vestuario de los Red Devils no solo por la derrota ante su eterno rival sino también con la actitud del '7'. El acatante, según 'The Athletic', se marchó a Portugal para aprovechar su baja por lesión en vez de estar cerca de su equipo. Un acto que no ha gustado nada entre sus compañeros, ya que consideran que tendría que haber estado arropando a los suyos en la grada.