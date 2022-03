El colectivo arbitral pide mayor claridad con este asunto para ayudar a esclarecerlo y no dejarlo todo a la interpretación. Todo esto viene tras una jornada liguera marcada por la polémica arbitral tras las manos pitadas y no pitadas en el Elche-Barça.

Creen que la International Board (IFAB) debe darle una vuelta a la regla y terminar con la interpretación. "Está claro que la norma debe cambiar y no puede haber lugar a la interpretación", comentan muchos árbitros en activo y otros muchos ya lejos de los terrenos de juego. De hecho, si nos remontamos a únicamente lo sucedido la pasada jornada, muchos colegiados y ex colegiados que colaboran en los medios de comunicación no están de acuerdo acerca de lo que se debe señalar en este tipo de acciones.

Ni la norma ni la aplicación es algo exclusivo del fútbol español. Las reglas son un asunto de la IFAB y son aplicables a todas las federaciones que están bajo el paraguas de la FIFA. No una norma especial para LaLiga.

Creen que el VAR no ayuda

Con la presencia del VAR todo se ha vuelto incluso más confuso. No se juzga lo que sucede, sino la posible intención que pueda tener el árbitro con lo que dictamina. Lo saben y lo asumen, pero el colectivo arbitral español reconoce tener la conciencia muy tranquila y estar cumpliendo con lo que marca la norma, interpretaciones incluidas.

Medina Cantalejo se pronuncia al respecto

"Admito que la redacción de la norma de las manos es complicada",comentó el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Sin embargo, defiende que los árbitros están acertando en la mayoría de las decisiones y en la aplicación de la norma. Ellos también creen que lo tienen claro y que el acierto es muy elevado. No dan la espalda a la interpretación de la norma como posible fuente de conflictos.