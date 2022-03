Florentino Pérez se ha llevado una decepción terrible que no se lo esperaba. Una traición inasumible para el Real Madrid que le hace replantearse muchas cosas al presidente del conjunto blanco. ¿Qué ha pasado? No le ha gustado la actitud de uno de los jugadores que tenía prácticamente fichado para la próxima temporada, un futbolista de futuro que podía dar mucho en el Santiago Bernabéu, pero la traición que ha descubierto Florentino puede cambiarlo todo.

El fichaje de Endrick Felipe parecía totalmente encarrilado por el Real Madrid. Tras mantener varias reuniones con el entorno de la gran perla del fútbol brasileño, todo parecía claro con la visita del jugador al Santiago Bernabéu, para ver en directo el partido entre el Madrid y el Alavés de Liga. Sin embargo, poco después de que el padre del jugador, Douglas Ramos, se declarara públicamente seguidor madridista, Florentino se enteró de que el jugador también había estado en el Parque de los Príncipes de París y en el Camp Nou dejándose seducir también por estos clubes.

La sensación de traición en el Real Madrid ha sido tan grande cuando se han enterado de que todo fue fruto de la estrategia del entorno de Endrick. Saben que todavía falta para que el jugador del Palmeiras pueda aterrizar en el fútbol europeo, por lo que la fotografía del padre ha servido para que los equipos que todavía no habían dado el paso lo hayan dado ya. Al indicar públicamente que estaban en Europa, el entorno de Endrick ha logrado que el Liverpool, el Manchester United, el Inter de Milán y el Bayern también les hayan llamado, para hacerles saber que están interesados en ficharle. A ello se añade que el jugador ni mucho menos ha descartado el PSG, el club que más dinero le ofrece, ni el Barça, club al cual Endrick tiene una gran estima, pues es por el que han pasado más leyendas brasileñas, además de que el futbolista alucinó con el Camp Nou, estadio que visitó para ver en directo el Barça-Nápoles de la Europa League.

Desilusión en Florentino

El presidente del Real Madrid pensaba que estaba ante un nuevo caso Vinicius, pero ya ha empezado a ver que en esta ocasión no será tan fácil. Endrick y su entorno no se van a comprometer así como así con ningún club, en estos momentos están jugando al mejor postor y simplemente han usado al Real Madrid para aumentar el interés de los grandes clubes en la joven estrella del Palmeiras. La sensación de traición es enorme y en el Madrid hay incluso quien cree que el club debería enfriar las relaciones con el entorno de Endrick. Florentino Pérez lo seguirá intentando, se lo ha tomado como algo personal, aunque como mínimo ya sabe de qué pie cojea Endrick y su entorno. Y no le gusta.