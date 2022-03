Rubén Sobrino, el que fuera delantero del Valencia, está viviendo una temporada a cero en el Cádiz. El ‘21’ no ha visto puerta en 24 partidos que ha jugado para su equipo. Sus estadísticas se resumen en una asistencia en lo que va de campaña. El jugador llegó cedido al Cádiz en la segunda mitad de la temporada pasada y logró un tanto, pero en la actual campaña ya es propiedad del club gaditano y no está fino de cara a gol.

Petición de Cervera y pérdida de protagonismo

El anterior entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, pidió expresamente el fichaje de Sobrino el pasado verano, ya que estaba encantado con el rendimiento que había dado en el tramo en el que estuvo cedido por el Valencia. Sin embargo, las sensaciones no han sido las esperadas y, además, la destitución del técnico y la llegada de Sergio González, han quitado protagonismo en el once inicial al de Daimiel.

Sobrino habla sobre su sequía

Sobre esta sequía ha hablado el propio futbolista. "El rol de jugar las segundas partes no significa que Sergio no esté contento conmigo. Si fuera así no jugaría. La competencia que tengo creo que también es muy alta y hay otro aspecto que todos sabemos, yo el primero y trabajo cada día en ello, como es mi falta de gol. Eso es algo que cualquier jugador que juega arriba necesita también y puede pesar un poco. Pero estoy contento, Sergio me ha dado su punto de confianza. Trabajo en los entrenamientos y ahí es donde tengo que darle la confianza yo. Siempre creo que puedo dar mucho más", declaró el ex del Valencia, quien es consciente de su falta de gol.