La última entrega de Encuentros Inesperados, programa de Mamen Mendizábal en La Sexta , tiene entre sus protagonistas al exvalencianista Santi Cañizares.

Junto a él diferentes personalidades como José Bono, Marc Giró o Maikel Delacalle, cada uno de ellos diferente al anterior, analizarán desde su perspectiva y tras sus vivencias personales y profesionales, diferentes temas que generan controversia en nuestra sociedad.

Respecto a Santi Cañizares, Mamen Mendizábal se referirá al tabú de la homosexualidad en el mundo del fútbol. Cañizares, desde su perspectiva crítica cuestiona cómo es posible que "en LaLiga no haya ningún jugador gay".

"Yo digo: 'No debe haber muchos porque no me he percatado a lo largo de mi carrera de que haya ninguno", añadirá Cañizares de forma irónica respecto a la temática del 'macho español' y la falta de tolerancia en parte de la sociedad (también en el mundo del fútbol).