Lo de Gareth Bale en el Madrid hace ya tiempo que es un caso que no va a ninguna parte. El extremo se borró antes del último clásico alegando unas supuestas molestias en la espalda, aunque ya está concentrado con su selección y tiene la intención de jugar este jueves ante Austria, en partido correspondiente a la repesca para el Mundial de Catar.

Todo parecía indicar que Bale sería el sustituto de Benzema para el encuentro frente al Barça, como pasó en Vila-Real. Carlo Ancelotti aseguró que era una posibilidad, pero finalmente el galés causó baja de última hora y no entró en la lista. Cuando, tras la derrota en el Bernabéu, al entrenador blanco le preguntaron qué le pasaba al jugador y si iba a poder estar disponible para jugar con Gales, la respuesta fue clara: "Bale se cayó a última hora porque tenía molestias...No sé si estará bien para jugar con su selección...ellos lo verán y decidirán".

El ex del Tottenham parece estar pagando al italiano con su misma moneda, ya que el técnico no cuenta con él. Bale solo ha sido titular en un partido de los últimos once compromisos desde que se recuperó de su última lesión.

Gales, golf, Madrid...

Esta no es la primera vez que Bale se borra con el Madrid para poder estar a punto con su selección. En 2019 ya se hizo viral una pancarta de los aficionados galeses con la que Bale y sus compañeros celebraron su clasificación para la EURO 2020 que decía: "Wales, golf, Madrid...in that order" (Gales, golf, Madrid...en ese orden).

Te puede interesar: Fichajes El Barça ya tiene sustituto para Dembelé

El galés acaba contrato en junio y pondrá punto y final a una etapa de nueve temporadas en el Real Madrid. Sus últimos cuatro años han sobrado, ya que ha sido una carga demasiado pesada para el club. En esas cuatro campañas se ha embolsado 60 millones de euros netos por jugar 67 de los 153 partidos posibles que ha jugado su equipo, lo que sitúa su participación en un discretísimo 43,79%.