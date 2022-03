La situación en el PSG se complica por momentos. Quién lo iba a decir cuando en verano juntaron a Neymar, Mbappé y Messi en una delantera de ensueño. Sin embargo, la eliminación de Champions ante el Real Madrid ha hundido moralmente a un equipo que parece condenado a recibir una lavada de imagen el próximo mercado de fichajes veraniego.

Y uno de los principales a abandonar el club parisino, este año sí, es Neymar Jr. El brasileño no pasa por un buen momento y no cuenta con el cariño de la afición del PSG. Incluso recibió pitos en el primer partido en casa disputado tras el KO europeo. El ex del Barça ya había intentado abandonar el PSG en ocasiones anteriores, pero sin el beneplácito de su club. En esta ocasión el jeque sí aceptaría traspasar a Neymar, consciente de que el proyecto ha fracasado.

Además, las noticias extradeportivas no ayudan a que Neymar, por lo menos, tenga un final feliz en Paris. Daniel Riolo, periodista francés, en el programa 'After Foot' de la cadena RMC Sport, expresó el descontento de toda la afición del PSG hacia el futbolista de 30 años. Y dejó unas palabras que no sentarán muy bien en la capital francesa: "Neymar ya casi ni se entrena, llega al límite de estar borracho. Está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario". Con esas palabras atacaba duramente el periodista a Neymar.

Además, añadió que "a los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar y su documental de Netflix. Que se vaya, está arruinando al club". Cabe recordar que Neymar es el futbolista mejor pagado del equipo. "El PSG ya no es un club. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada", sentenció.