¿Qué va a pasar con Carlo Ancelotti? Su futuro en el banquillo del Real Madrid está sobre la mesa y más tras la dura derrota del conjunto blanco en el clásico ante el FC Barcelona. El foco está puesto en el planteamiento fallido del entrenador. El equipo madrileño digiere el 0-4 del estadio Santiago Bernabéu con dos días y medio libres para los jugadores, once de ellos concentrándose con sus selecciones.

De momento, las altas esferas mantienen la confianza en el técnico italiano por la buena Liga que está firmando y con esperanzas puestas en la Champions League. No habrá ninguna decisión drástica sobre la figura de Ancelotti hasta final de temporada, cuando se realizará un balance, aseguran a Efe fuentes del club blanco. Aún así, no ocultan la gran decepción sentida en el clásico del Bernabéu, pero mantienen plena confianza en su entrenador. Tiene firmada una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023. Y a no ser que el Real Madrid protagonice un desplome sin precedente en la recta final de la temporada y sufra una dura eliminación europea con la imagen dejada en el clásico, todo apunta a que nada provocará un cambio en el banquillo.

El técnico italiano se apuntó como el único culpable de la mala imagen de su equipo ante el Barça, mientras que los jugadores la realizan de forma individual en unos días para desconectar y regresar con energía para reaccionar con rapidez. La visita al Celta de Vigo del sábado 2 de abril ha adquirido mayor importancia para evitar que Sevilla y Barcelona, que se enfrentan la próxima jornada, aumenten sus esperanzas de pelear por el título de Liga. Desde mayo de 2014 el Real Madrid no pierde en la competición doméstica ante el conjunto gallego, con el que solo ha cedido dos empates en los quince últimos enfrentamientos, en los que firmó trece victorias.