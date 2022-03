Louis van Gaal, seleccionador de los Países Bajos, se ha mostrado totalmente en contra sobre jugar el Mundial de 2022 en Catar. El polémico entrenador calificó de "ridículo" que el Mundial 2022 se juegue en Catar y cargó duramente contra la FIFA en una rueda de prensa previa a los amistosos contra Dinamarca y Alemania.

"Eso de que vayamos a jugar y organizar un torneo en un país para desarrollar el fútbol allí, como dice la FIFA, es una tontería. Se trata de dinero e intereses comerciales, eso es lo importante para la FIFA", declaraba van Gaal.

"¿Por qué crees que no estoy en el comité de la FIFA? Porque siempre me he resistido. Eso no está bien, pero no va a ayudar al mundo a deshacerse de ese problema", respondió el técnico a un periodista que le preguntó por la celebración del Mundial 2022 en Qatar.

Koeman apunta a sucederle

El ex entrenador de Barça, Ajax o United entre otros, está de acuerdo en el retorno de Ronald Koeman al banquillo 'orange'. Él asumió el cargo como medida de urgencia en agosto y los resultados han sido muy buenos. Ha cosechado 5 victorias y 2 empates, consiguiendo así el billete para Qatar.

"Yo mismo lo he recomendado", comentó van Gaal, que termina contrato después de la cita mundialista y ya ha avisado de que no tiene intención de renovar. "Es muy sensato que hablen con Koeman. Dije hace un año que yo era el único entrenador disponible con experiencia, ahora eso se aplica a Ronald Koeman. Está más que justificado y sería un buen sucesor", sentenció.