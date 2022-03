La situación de Carlo Ancelotti en el Real Madrid es complicada. Pese al liderato en LaLiga, el italiano está siendo muy cuestionado por el juego del equipo y la reciente goleada encajada en el Santiago Bernabéu ante el Barça por 4-0.

Si consigue arreglar la temporada ganando la Champions League, el entrenador merengue seguirá en el banquillo blanco. Si se diera esa situación, Ancelotti tendría en mente un refuerzo de cara a la temporada que viene: Nicolò Barella. El mediocentro del Inter de Milán está cuajando una gran campaña, en la que acumula dos goles y diez asistencias en 27 partidos ligueros.

Precio de salida

En el Real Madrid son conscientes que es una posición a reforzar, ya que aunque Modric y Kroos estén dando un rendimiento casi excelente, con 36 y 32 años respectivamente no pueden seguir jugando todo. El inconveniente de la llegada de Barella es que el Inter no lo pondrá nada fácil. El club italiano exigirá 85 millones de euros por su jugador, cifra que de momento el Madrid no está dispuesto a pagar por el mediocentro de 25 años.