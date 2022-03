El descalabro del Madrid contra el Barça tiene una consecuencia directa: Florentino Pérez quiere fichajes ya. El presidente del Real Madrid ha ordenado acelerar uno de los fichajes marcados en la agenda: Erling Haaland. Y quiere cerrarlo antes de Semana Santa para dar un golpe de efecto después de la dura derrota sufrida ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Después del resultado del clásico, se han encendido todas las alarmas en la Casa Blanca. Por mucho que se repita que son solo 3 puntos y que LaLiga no peligra, el baile del Barça de Xavi Hernández ha asustado a Florentino Pérez, que se ha dado cuenta de que el Real Madrid no tiene un sustituto para Karim Benzema, que podría salir este verano rumbo a París por petición de Zidane. Tal y como informa la Cadena SER, el presidente del Madrid ha decidido acelerar el fichaje de Erling Haaland, para cerrarlo antes de Semana Santa.

Florentino Pérez sabe que el Manchester City y el Barça siguen teniendo opciones de fichar a Haaland, por lo que no quedará más remedio que aumentar la oferta e insistirle al Borussia Dortmund para que presione a su favor. El Real Madrid tiene ya cerrada la incorporación de Mbappé, pero para Florentino Pérez no es suficiente. El francés juega más escorado a la banda, por lo que hay que reforzar la posición de delante centro. El nuevo proyecto del Madrid para la próxima temporada partiría de base con solo 3 jugadores de ataque, Benzema, Vinícius y Mbappé, por lo que es necesario fichar como mínimo un par de jugadores más y el número 1 de la lista es Haaland, mientras que el quinto delantero, que podría ser Rodrygo, recaería en un futbolista más de refresco.