El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha participado este miércoles en la presentación de la cuarta temporada de LaLiga Genuine. Después en declaraciones a los medios, ha advertido la nueva Superliga que está promoviendo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Me consta que están trabajando en otro proyecto porque aquel que hicieron ya fracasó a nivel de competición, ya saben que los ingleses no van a estar y están ideando otro proyecto que nuevamente será un fracaso. Siguen enredando. Es un proyecto más continental sin los equipos ingleses. Es un proyecto ya no sólo contra la UEFA sino contra la Premier y están trabajando en ese proyecto", ha denunciado.