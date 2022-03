Dani Ceballos presentó su Campus de Verano en Sevilla este viernes y atendió a los medios de comunicación que se presentaron allí para analizar diferentes cosas como su situación en el Real Madrid y su futuro.

El centrocampista cree que "ahora es el momento en el que el míster puede apostar por mí, sobre todo en este tramo final, que es en el que nos vamos a jugar las cosas de verdad. Todavía quedan partidos y espero tener minutos. Es verdad que en la Liga estamos bastante bien, ahora en la Champions tenemos un rival complicado como es el Chelsea, que el año pasado ya nos hizo bastante daño. Pero nos enfrentamos a otro equipo y ellos, a un Real Madrid más preparado".

Sobre la pregunta de un posible regreso al Benito Villamarín para vestis la elástica verdiblanca, Ceballos no escondió su deseo. "Es una historia de amor lo mío con el Betis, yo siempre he dicho que se lo debo todo, le estoy eternamente agradecido por todo lo que hizo por mí a la hora de hacerme sentir futbolista. Y desde que me fui, lo he echado de menos. El Betis es un equipo donde he sido muy feliz. Pero ahora estoy muy centrado en estos dos meses, que son muy importantes de cara al final de la temporada", aseguró el internacional español.

Animará en la Cartuja

Tal es su conexión con el Betis que, de hecho, estará presente en el estadio de La Cartuja el próximo 23 de abril para animar al equipo sevillano ante el Valencia, en la final de la Copa del Rey. "No me da envidia sana verlo en la final de la Copa del Rey, al revés; ojalá la ganen, yo voy a estar presente, he movido cielo y tierra para poder estar allí con mi familia. Ojalá podamos ver al Betis levantar otra Copa, después de muchos años. ¿Ponerme la camiseta del Betis? Yo tengo que respetar al Real Madrid, que es mi club, seré un aficionado más", aseguró el futbolista del Real Madrid.