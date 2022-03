Ansu Fati cayó lesionado el 20 de enero en el partido contra el Athletic Club por una desinserción del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que requería un tiempo de inactividad de dos meses y medio aproximadamente.

El tiempo estimado es justo lo que ha tardado en volver a los campos de entrenamiento, ya que este lunes volverá a saltar al césped de la Ciutat Esportiva.

Regreso a las competiciones

Pese a ello, desde el club quieren ser cautelosos tras el año de calvario que ha pasado Fati con numerosas lesiones. Se espera que vuelva a competir en LaLiga a mediados de abril. No es tanta la necesidad de contar cuantos antes con el internacional español como en las anteriores ocasiones, cuando en la parcela ofensiva no había el potencial que existe ahora. Por lo tanto, desde la entidad blaugrana están pensado que reaparezca en un partido no muy exigente, en el Camp Nou y partiendo desde el banquillo. Un partido que cumpliría estas condiciones sería el del 18 de abril en la visita del Cádiz a Barcelona.

A partir de ahí, Xavi podrá contar en la recta final de temporada con un jugador explosivo para competir por un muy complicado campeonato liguero y por ganar la Europa League.

El 'no' de Fati al quirófano

Lo importante en este momento para el Barça es que Ansu Fati volverá este lunes a los entrenamientos con el equipo tras una terapia conservadora, ya que rechazó pasar por el quirófano como le recomendó el club.