La temporada encara su recta final y las direcciones deportivas de los equipos ya preparan la próxima. Edinson Cavani va ser sin duda uno de los nombres propios del mercado. El internacional uruguayo termina contrato con el Manchester United y tiene decidido no continuar en Old Trafford. El delantero 'red' ha jugado en tres de las cuatro grandes ligas europeas, y no vería con malos ojos su desembarco en la liga española.

Según informa 'The Sun', la Real Sociedad es la mejor posicionada para hacerse con los servicios del uruguayo. Tras el fin de cesión de Sorloth y la probable marcha de Isak, el puesto de delantero quedaría vacante, a la espera de que Karrikaburu dé el salto de calidad que se espera.