El ahora lateral del Aston Villa, Lucas Digne, salió del Everton el pasado mercado de enero debido a que había quedado totalmente apartado del equipo. ¿El motivo? Su mala relación con Rafa Benítez. El francés desapareció de las alineacoines en el mes de diciembre y después dejo de estar incluso en las convocatorias.

El ex jugador del Barça ha hablado en una entrevista para L'Equipe acerca de este asunto declarando: “Viví tres años y medio de felicidad y amor con la hinchada. Tuve y tengo una gran relación con ellos, con la gente del club, mis excompañeros (…). Todo se torció después: ¿Benítez? La relación que teníamos no era muy buena. Fue complicado estar excluido del grupo durante un mes. Fue una situación sin precedentes en mi carrera. Pero tenía a mi familia y a mis compañeros conmigo. Yo lo asumí. Seguí trabajando en el lado, para estar detrás de mis amigos. Nunca me negué a jugar. ¿Su declaración sobre mis deseos de irme? Era una forma de que él se protegiera. Yo, nunca pregunté eso. Las personas que me conocen en el club saben que todo iba muy bien. bueno, yo no fui el único en salir, por cierto (…)"

No llegó a más

Desmintió cualquier tipo de altercado con el ex entrenador del Valencia: ¿Un altercado con Benítez? No, y eso no me molestó. Nunca pasó. Yo sé dónde está mi lugar, sentimientos y los de los demás jugadores en el vestuario. El grupo fue unánime. El resto me dio la razón, entonces fue despedido por los malos resultados. Creo que también tenía una mala filosofía. No se quedó en el Everton", dijo Digne.

No levanta cabeza

Pese a que Benítez salió del Everton, los 'toffes' no han conseguido cambiar la dinámica. El histórico club inglés está envuelto en la pelea por la permanencia. Su entrenador Frank Lampard consiguió que le trajeran refuerzos, pero parece que de momento no es suficiente para que los de Liverpool levanten el vuelo.