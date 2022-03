Ronald Araujo finaliza contrato con el FC Barcelona en junio de 2023 y el club y el futbolista no llegan a un acuerdo. El uruguayo es el central que mejor está rindiendo del equipo y su poderío físico y juego aéreo suponen un cerrojo para la zaga blaugrana. El ‘4’ es consciente de su gran temporada y tiene unas exigencias económicas que el club no está dispuesto a alcanzar.

El 'City' lo quiere este verano

Esta situación la quiere aprovechar el Manchester City, que quiere juntar a Araujo con Ruben Dias para formar una de las parejas de centrales más imponentes del mundo. Desde el Barça tienen claro que si en verano no logran renovar al jugador, lo venderán en este mismo mercado estival. La entidad blaugrana sabe que a pesar de que le quede un año de contrato, podrán sacar una buena cantidad de dinero que cubran sus dificultades financieras. No quieren que comience la temporada que viene con el uruguayo sin renovar, ya que la idea de que salga en 2023 a coste cero no se plantea.

Salario de Fati y Pedri

Hasta el momento, Araujo pide estar en el escalón en cuanto a sueldo de Pedri y Ansu Fati, jugadores jóvenes como él y que son claves en sus posiciones en el presente y en el futuro del club. El Barça, condicionado por sus limitaciones económicas no acepta esta condición. Todo esto puede llevar a que en el próximo mercado de verano, el central recale en el Manchester City.