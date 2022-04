El mundo del fútbol ha quedado hoy consternado con la noticia que el propio Louis Van Gaal ha anunciado en la televisión neerlandesa. El actual seleccionador de Países Bajos, ex técnico de equipos como Barça, Ajax, Bayern o Manchester United, ha comunicado que padece cáncer de próstata.

Van Gaal ha explicado que la notica también pilla por sorpresa a los propios futbolistas de la 'Orange', que no conocía la difícil situación de s capitán de barco: "Creo que no se lo dices a la gente con la que trabajas porque podría influir en sus elecciones, en sus decisiones", explicó el neerlandés en el programa 'Humberto Tan'.

Hasta 25 sesiones de quimioterapia

Van Gaal ha explicado cómo está siendo su convivencia con la enfermedad hasta el momento, destacando que está siendo un cáncer "bastante agresivo" para él: "Uno no muere de cáncer de próstata, al menos no en el noventa por ciento de los casos. Son otras enfermedades las que te matan. Yo tenía una forma bastante agresiva y recibí quimioterapia 25 veces".

Por último, el seleccionador de Países Bajos explicó el buen trato que recibió en el hospital en el que ha sido atendido y agradeció la discreción de su entorno: "Tuve un trato preferencial en el hospital. Me permitieron entrar por la puerta de atrás cuando iba a una cita y me han tratado de maravilla. Se lo conté a mis amigos y familiares y el hecho de que no saliera nada habla bien de mi entorno", concluyó.

Una película sobre su vida

El próximo 11 de abril, se estrenará en el Koninklijk Theatre Tuschinski de Ámsterdam una película sobre la vida de Louis Van Gaal. Por su puesto su enfermedad formará parte de la producción cinematográfica.