El Girona - Málaga transitaba por el minuto 36 cuando el entrenador local decidió realizar uno de esos cambios que solo traen polémica. Sustituyó a Samu Saiz. y el extremo del Girona no se lo tomó nada bien. "Payaso, que eres un payaso". Esa fue la reacción de Samu tras el cambio.

En la rueda de prensa posterior al partido, Michel no rehuyó del asunto y fue muy sincero: "Entiendo que se disgustara, yo también lo estaba con sus minutos en el campo", y posteriormente añadió: "No ha hecho lo que yo quería en la presión. Lo trabajemos ayer, pero no lo ha hecho".

Es la primera vez en la carrera del técnico del Girona que cambia a un futbolista antes del descanso pero lo justificó así: "Queríamos cerrar por dentro, tener a gente por dentro con buen pie y debíamos presionar bien. Tenía la sensación que se nos escapaba el partido", dijo el ex del Rayo, que añadió: "tenía que hacer el cambio, Salva Funez intentó corregirlo pero no ha salido bien, no ha hecho el trabajo o quizás no lo ha entendido bien". El Girona terminó venciendo con un gol de Nahuel Bustos en el minuto 82.