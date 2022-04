Un tercer equipo en discordia. El futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire, el fichaje del delantero francés se está convirtiendo en un auténtico culebrón. El Paris Saint-Germain sigue insistiendo en la fórmula para convencerlo de que renueve y se quede en París, y el Real Madrid, el mejor colocado para firmar al delantero francés el próximo verano como jugador libre pero ahora desde Francia apuntan a que hay un tercer equipo luchando por hacerse con los servicios del atacante.

Así lo asegura el exjugador del PSG Jerome Rothen, descartando que ese nuevo pretendiente pueda ser el FC Barcelona. "Según la información que me han dado, hay un tercer club que ha entrado en el baile y que también le puede hacer pensar. No sé la identidad de este club, pero lo cierto es que no es Barcelona, que está fuera de la discusión por varias razones. La pelea por tener a Kylian Mbappé está entre el PSG, el Real Madrid y quizás un tercer club", asegura Rothen.

Estas declaraciones, en su programa radiofónico en la emisora RMC Sport, llegan después de que el delantero volviera a asegurar el pasado fin de semana que haya tomado una decisión sobre su futuro a partir del 30 junio, cuando expira su actual vínculo con el Paris Saint-Germain. "No, no he tomado aún una decisión. Todo el mundo lo sabe. Hay nuevos elementos y muchos parámetros y no quiero equivocarme", transmitió tras contribuir con dos tantos a la goleada sobre el Lorient.

Palabras que alimentan la ilusión del club parisino, que no tira la toalla y, además de un cheque en blanco, recientemente también le puso sobre la mesa el brazalete de capitán a partir de la próxima temporada si finalmente decide renovar. Sin embargo, en el seno del Real Madrid siguen muy tranquilos y mantienen su plena convicción de que Mbappé será la próxima estrella del equipo blanco a partir del 1 de julio.