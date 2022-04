Unai Emery posee una exitosa carrera como entrenador. Su éxito en grandes plazas como Valencia, Sevilla o Villarreal, donde va a disputar una gran eliminatoria europea, así lo confirma. Quizá en Londres no obtuvo el resultado que esperaba, pero sin duda el lugar donde su trabajo no consiguió alcanzar las enormes expectativas que se tenían fue en París.

Emery aterrizó en el PSG en 2016 con el objetivo de calcar su gran papel en la Europa League con el Sevilla FC, pero esta vez en la Champions League. En su primera temporada perdió la Ligue 1 ante el Mónaco de Mbappé y en la Liga de Campeones cayó en octavos depués de que el Barça le remontara. En su segundo año ganó la liga francesa, pero volvió a ser eliminado de la Champions antes de tiempo, esta vez por el Real Madrid.

En los últimos días el entrenador vasco ha concedido una entrevista para L'Equipe en la que ha explicado por qué el PSG es incapaz de levantar la 'orejona': “Guardiola me dijo una vez que equipos como el Barça o el Real Madrid, por haber ganado ya la competición, reaccionan mejor ante las situaciones difíciles. La clave es gestionar la frustración. Cuando el Barça (en la remontada) marcó cuatro goles y luego cinco y el árbitro se equivocó, no supimos qué hacer. Contra el Real Madrid (en el partido de vuelta de los octavos de final de la siguiente temporada, 1-3, 1-0 en la ida), ocurrió lo mismo. Cuando Benzema empató y luego marcó el segundo gol, vi a jugadores que conozco bien, como Kimpembe o Marquinhos, que no sabían cómo reaccionar porque les había invadido la frustración"

Los ex del PSG triunfan en Champions

Emery también ha hablado del hecho de que tres entrenadores que estuvieron en París (Ancelotti, Tuchel y el propio Unai) ahora estén en cuartos de la Champions. “Eso significa que todos son muy buenos entrenadores. Si no tuvieron éxito con el PSG, es porque hay algo más porque el PSG... ", ha subrayado el míster del Submarino.

Además ha justificado que ninguno de los tres consiguiera la Champions con los parisinos: "Es muy difícil ganar a equipos como el Bayern o el City. Mira el City con Guardiola que es el mejor entrenador del mundo.... El entrenador es una especie de personaje supremo y sólo unos pocos elegidos son ganadores. Y de estos elegidos, sólo uno gana la Champions. ¿Significa eso que los otros no son buenos? Por supuesto que no”.

La premonición que le hizo al jeque

Emery ha desvelado un vaticinio que le hizo a Nasser Al Khelaïfi: "Ganarás la Champions. Con el tiempo la ganarás".