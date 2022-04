El regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford no está siendo tan bueno como esperaban ambas partes. Eliminados en Champions League en octavos de final por el Atlético de Madrid, fuera de la FA Cup por un equipo de segunda división y séptimos en liga.

El pasado mercado de fichajes de verano no solo trajo la salida de Leo Messi del Camp Nou, Cristiano Ronaldo volvió a firmar por los 'Diablos Rojos' más de diez años después. El luso llegó a Manchester y firmó un contrato de dos años más otro opcional.

La respuesta de Ronaldo

La actuación del astro luso durante esta temporada no está gustando a varios medios ingleses. El excompañero del portugués, Wayne Rooney, señaló en el programa de televisión inglés Monday Night Football, que recuperar a Ronaldo no fue bueno para el club inglés. "Si miras al futuro del club, tienes que ir con jugadores más jóvenes y hambrientos para hacer todo lo posible para levantar al Manchester United en los próximos dos o tres años. No es el jugador que era hace 20 años, eso pasa, así es el fútbol", explicó Rooney.

Estas críticas no gustaron al delantero portugués, que aprovechó una foto que subió Rooney a sus redes sociales en el plató del programa junto al exjugador Jamie Carragher para contestarles. "Dos celosos", escribió Ronaldo en la publicación de Rooney. El comentario ha causado mucho revuelo y algunos usuarios comparaban al luso diciendo que incluso estando en su peor momento, supera al jugador inglés.