Carlo Ancelotti no quiere a Brahim Díaz en su plantilla del Real Madrid la próxima temporada. Nuevo órdago del técnico a Florentino Pérez con uno de los jugadores que en su día fue una de las grandes apuestas del presidente del conjunto blanco. ¿Qué pasará con el jugador?

El entrenador italiano ya ha aprendido la lección y no piensa repetir, por lo que no va a aceptar en la plantilla del Real Madrid a jugadores que no entren en sus planes. Y es que el Milan, tal y como informa la Gazzetta dello Sport, le ha comunicado al presidente del Real Madrid que va a cancelar la cesión de Brahim Díaz, que en verano volverá a la disciplina del club blanco.

Brahim Díaz había firmado una primera vuelta muy buena, sin embargo ha perdido protagonismo en las últimas semanas, hasta convencer al Milan a devolvérselo al Madrid y buscarle una alternativa. El caso es que Brahim siempre ha sido un jugador del agrado de Florentino Pérez, que lo vería como un refuerzo de lujo para ampliar el banquillo, pero no cuenta con el visto bueno de Ancelotti, que tiene buenos contactos en el Milan y no le han llegado informes demasiado optimistas sobre el rendimiento de Brahim, por lo que el entrenador se niega a hacerle un hueco en su plantilla. El joven jugador malagueño solo ha marcado 4 goles en 34 partidos y lleva seis meses sin ver portería, hasta hacer cambiar de opinión al Milan, que ha pasado a querer quedárselo en propiedad a ni siquiera aprovechar el segundo año de cesión que tiene acordado.

No hay que olvidar que Brahim Díaz ya vivió una situación parecida con Zinedine Zidane, que tras darle algunas oportunidades en el primer equipo del Real Madrid decidió aconsejar su salida. Y no solo eso, pues Brahim llegó al Madrid procedente del Manchester City, donde Pep Guardiola tampoco puso ningún impedimento a dejarlo ir al Real Madrid.

Una promesa que no explota

Brahim Díaz fue captado cuando tenía 15 años por el Manchester City. Los informes que manejaban las secretarías técnicas de media Europa eran muy positivos y el conjunto inglés logró llevárselo, arrebatándoselo al Barça, que incluso había acordado el fichaje con la familia del jugador. Brahim estuvo cuatro años y medio en el City, hasta llegar a debutar con el primer equipo, pero en el mercado de invierno del 2019 vio como el conjunto inglés aceptaba traspasarlo al Real Madrid, a cambio de 17 millones fijos más 7 en variables. A pesar de las enormes expectativas que generó el fichaje, Brahim no convenció a Zidane, que ese verano aceptó cedérselo al Milan. Y en San Siro empezó muy bien, firmando grandes partidos que incluso provocaron que los italianos se plantearan quedárselo en propiedad. Su rendimiento, sin embargo, ha caído en picado, por lo que Brahim volverá al Real Madrid, donde Ancelotti no lo quiere.