Adebayo Akinfenwa pondrá fin a una dilatada carrera de más de 20 años cuando termine la presente temporada. El nigeriano es uno de los futbolistas más famosos del mundo, algo especialmente reseñable si se tiene en cuenta que el delantero jamás ha jugado en primera división. Actualmente y desde 2016 milita en el Wycombe Wanderers, de la Football League One, tercera categoría del fútbol inglés.

A un mes de cumplir los 40 años, Akinfenwa ha anotado 60 goles desde su llegada al Wycombe Wanderers. Esta temporada suma cinco, aunque la mayoría partidos que ha jugado ha sido saliendo desde el banquillo. Su equipo ocupa el octavo puesto en la tabla, a solo tres puntos de los lugares de promoción de ascenso.

El delantero nigeriano ha estado a punto de retirarse en varias ocasiones por sus problemas en las rodillas. ahora cuando se acerca a los 40 ya ha decidido que esta será su última temporada como profesional. "Quiero jugar hasta los 40 años, lo que significa que tendría que estar una campaña más. Sin embargo, será a final de curso cuando tome la decisión. Hay una percepción de que cuando has sido futbolista profesional durante varios años ya eres financieramente estable. No. Esa no es la realidad. Un porcentaje muy pequeño de futbolistas ganan mucho dinero y cuando cumple 35 ya no tienes que trabajar en nada más. No obstante, los jugadores de divisiones inferiores siempre vamos contrato a contrato".

"Tengo que tratarme la rodilla en cada partido y hay veces que al día siguiente de jugar pienso que me voy a retirar. La gente me decía que era muy grande para ser futbolista profesional, pero aquí estoy, después de dos décadas. Y más de 200 goles".

Su vida después del fútbol

Es una estrella en las redes, donde acumula mas de 1,4 millones de seguidores en Instagram. "Tengo algunos proyectos con Netflix y Amazon. No creo que los banquillos sean para mí, pero me gusta la parte de mentor que tiene este deporte y que muchas veces no se tiene en cuenta", confesó en una entrevista sobre su futuro. Parece claro que a pesar de no haber llegar a la élite, ha sabido crearse una fama que le permita tener una vida acomodada después del fútbol.