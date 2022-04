Jesús Casas, ex mano derecha de Luis Enrique en la Selección Española, ha explicado en una entrevista concebida al diario AS los motivos por los que dejó La Roja. El madrileño se unió al proyecto del actual entrenador en julio de 2018 y abandonó el cargo el pasado mes de febrero.

Casas ha destacado que "no fue una dimisión como tal", argumentando que se trató de una decisión conjunta por la relación de ambos. "Me voy porque la relación se va desgastando. No hubo nada concreto para llegar donde se llegó. No hubo una gran bronca, un día punta. Fue un desgaste que se fue produciendo entre nosotros en lo personal que terminó afectando a lo profesional. Lo que antes valía, ya no valía, surgen dudas, ninguno estaba cómodo. Ni Luis, ni yo, y al final la decisión que tomamos de forma compartida era lo mejor", indicó.

Polémica en su carta de despedida

A pesar de lo ocurrido, ha querido destacar que guarda aprecio a Luis Enrique: "He estado siete años y medio con él y le estoy muy, muy agradecido". Además, tras su carta de despedida en febrero se generó cierta polémica porque no mencionó el nombre del técnico asturiano en ninguno de sus párrafos. Sobre este tema ha puntualizado que "fue una gilipollez. No fue por nada, simple desconocimiento de la que se podía liar, no había intención de generar nada. A Luis no le tengo que guardar rencor, ni mucho menos, todo lo contrario".